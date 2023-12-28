Дерматолог рассказала, чем прыщи отличаются от акне

Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала о причинах возникновения акне и прыщей, а также о том, как отличить одно от другого.

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«Под акне мы понимаем заболевание, которое однозначно связано с нарушением гормонального фона. То есть там, где действительно преобладают андрогены по разным причинам. Почему они могут преобладать? Генетически, например: Вы родились с высокой плотностью и чувствительностью рецепторов в зоне лица и стимуляции андрогена», – пояснила врач в беседе с ОСН.

По ее словам, сальная железа, выделяющая кожное сало, не находится под контролем того, что человек ест и психоэмоциональных видов таких реакций, как стресс, а находится под контролем стероидных половых гормонов и единственный, который из них работает – это андроген.

«Если человек уже генетически не родился с высокой чувствительностью рецепторов в зоне лица или спины, можно сказать, что ему не повезло», – отметила она.

Врач также напомнила, что существует разница в акне и в прыщах, которые возникают периодически после переедания или в менструальный период. По ее словам, жирная кожа на лице начинает проявляться как правило в пубертатном периоде, когда кожное сало не вытекает, а застревает в глубине, вследствие чего возникают черные точки и гиперкератоз. Когда кожа плохо отшелушивается и закрывает выводной проток сальной железы.

«Кожного сала в это время больше вырабатывается, оно очень густое, плохо вытекает и отсюда появляются акне. Сами элементы акне – это глубокие, долго созревающие и долго проходящие элементы, оставляющие после себя постакне – синюшные застойные пятна», – пояснила дерматолог.

Что касается прыщей, то это, по ее словам, быстро возникающие и сходящие элементы, которые могут появиться из-за переедания сладкого, а акне созревают месяцами.