Невролог рассказала о способах профилактики деменции

Невролог Данилевская рассказала о способах профилактики деменции
Прогрессирование болезни Альцгеймера способно привести к деменции. Чтобы скомпенсировать начальную стадию заболевания, важно регулярно заучивать новую информацию. Об этом рассказала врач-невролог Галина Данилевская.
По ее словам, в научной среде это называется когнитивный тренинг, поскольку во время упражнений развиваются когнитивные функции. В частности, очень может помочь решение кроссвордов, шахматы, проверка уроков у детей, то есть любой доступный интеллектуальный труд.
Невролог отметила, что в последние десятилетия специалисты по когнитивной реабилитации выделили терапию музыкой, танцами, спортом и даже драмой. К примеру, музыкотерапия приносит пользу людям с деменцией: улучшает эмоциональный фон и улучшает память. Однако индивидуально подобранная программа дает больший эффект, нежели просто прослушивание релаксационной музыки, передает слова специалиста «Газета.ru».
Нередки случаи, когда пожилые люди с деменцией уходят из дома и забывают дорогу обратно. Хуже всего, когда в такой ситуации человек не имеет при себе никаких средств связи. «Вечерняя Москва» узнала, как действовать, если пропал человек с деменцией.