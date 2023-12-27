Невролог рассказала о способах профилактики деменции

Прогрессирование болезни Альцгеймера способно привести к деменции. Чтобы скомпенсировать начальную стадию заболевания, важно регулярно заучивать новую информацию. Об этом рассказала врач-невролог Галина Данилевская.

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По ее словам, в научной среде это называется когнитивный тренинг, поскольку во время упражнений развиваются когнитивные функции. В частности, очень может помочь решение кроссвордов, шахматы, проверка уроков у детей, то есть любой доступный интеллектуальный труд.

Невролог отметила, что в последние десятилетия специалисты по когнитивной реабилитации выделили терапию музыкой, танцами, спортом и даже драмой. К примеру, музыкотерапия приносит пользу людям с деменцией: улучшает эмоциональный фон и улучшает память. Однако индивидуально подобранная программа дает больший эффект, нежели просто прослушивание релаксационной музыки, передает слова специалиста «Газета.ru».