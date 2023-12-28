В России подорожали аллохол и корвалол

За неделю с 19 по 25 декабря инфляция в России составила 0,28 процента, сообщили в Росстате. Согласно индексу потребительских цен, среди лекарств больше всего за неделю подорожали аллохол (лекарство от гепатита и холецистита), корвалол и эргоферон (противовирусный препарат для лечения гриппа и ОРВИ).

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Аллохол вырос в цене на 0,83 процента (на 24,93 процента с начала года), корвалол — на 0,73 процента (на 12,28 процента), эргоферон — на 0,56 процента (на 6 процентов). Все остальные исследуемые Росстатом лекарства также подорожали, но на меньший процент.