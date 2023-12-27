Врач Ольга Уланкина рассказала, как формируется зависимость от алкогольных напитков и по каким признакам можно распознать первую стадию алкоголизма.

При такой аддикции у человека формируется стойкая зависимость от спиртного — как физическая, так и психическая. Дело в том, что алкоголь легко встраивается в химические процессы мозга, воздействуя на один из главных тормозных медиаторов, отвечающих за расслабление.

Уланкина объяснила, что после бокала спиртного человек чувствует расслабление и удовольствие, у него возникает ощущение того, что проблемы отодвигаются на задний план. При этом со временем тормозная система мозга перестает нормально работать без воздействия алкоголя. В результате после длительного запоя человек сталкивается с синдромом отмены. Появляются дрожь в руках, перманентное беспокойство, плохой сон, а иногда и судороги. Для того чтобы снова запустить работу тормозной системы, человек вынужден вновь тянуться к горячительному.

К алкоголизму, продолжила врач, может привести даже умеренное употребление спиртного, например банка пива или бокал вина каждый вечер. Человек еще не теряет контроль над собой, не испытывает похмелья. Однако даже небольшие дозы алкоголя встраиваются в работу нервной системы, передают «Известия».