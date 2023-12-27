В Индии распространяется самый заразный штамм коронавируса

Штамм JN.1 является самым быстрорастущим вариантом коронавируса. Его нашли не только в Индии, но и в США, Сингапуре и в других странах. Что же касается США, то, по данным центра по контролю заболеваний, один из пяти случаев заражения приходится именно на этот штамм, передает «Раньше всех».