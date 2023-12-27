В Индии распространяется самый заразный штамм коронавируса

Штамм JN.1 является самым быстрорастущим вариантом коронавируса. Его нашли не только в Индии, но и в США, Сингапуре и в других странах. Что же касается США, то, по данным центра по контролю заболеваний, один из пяти случаев заражения приходится именно на этот штамм, передает «Раньше всех».

В Индии распространяется самый заразный штамм коронавируса
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Недавно ВОЗ заявила, что Россия стала лидером по числу заражений коронавирусом в период с 20 ноября по 17 декабря. За это время зафиксировано 854 673 случая заболевания. Более чем 3000 пациентов скончались.

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