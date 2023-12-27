В Индии распространяется самый заразный штамм коронавируса
Штамм JN.1 является самым быстрорастущим вариантом коронавируса. Его нашли не только в Индии, но и в США, Сингапуре и в других странах. Что же касается США, то, по данным центра по контролю заболеваний, один из пяти случаев заражения приходится именно на этот штамм, передает «Раньше всех».
Недавно ВОЗ заявила, что Россия стала лидером по числу заражений коронавирусом в период с 20 ноября по 17 декабря. За это время зафиксировано 854 673 случая заболевания. Более чем 3000 пациентов скончались.
«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, какие препараты помогут защититься от коронавируса людям без прививки. Фото: unsplash.com