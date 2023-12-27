Онколог рассказал, как обнаружить рак желудка

Лучшим способом диагностики болезни будет фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) с биопсией, передает РИАМО. Она покажет размер опухоли и поможет точно поставить диагноз. После этого будет необходимо выполнить ряд других процедур, чтобы исключить подобный процесс в другом органе, что не редкость. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, возможно ли заразиться раком. Существуют вирусы, которые провоцируют появление болезни. Фото: unsplash.com