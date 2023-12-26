Рот на замок: ученые выяснили, в какое время еда увеличит риск инсульта на 28%

Чем раньше, тем лучше — простое правило, которого стоит придерживаться, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования, опубликованного в Nature Communications, говорят о том, что с каждым часом риск увеличивается примерно на 6%. Например, если вы будете завтракать в девять утра, риск инсульта у вас будет на 12% выше по сравнению с человеком, который завтракает в семь утра. Так что пора присоединяться к раннему застолью жаворонков.