3 причины, по которым руки и ноги мерзнут круглый год

Ледяные руки и ноги круглый год — не норма. Врач терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал в своем аккаунте в инстаграме*, почему так может быть. Вот три причины вечно холодных конечностей:

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1. Дефицит железа

Недостаток железа может привести к развитию анемии, что вызывает ощущение холода в конечностях. Железо несет ответственность за перенос кислорода к клеткам организма, и при его дефиците ухудшается циркуляция крови. В результате кровь не может эффективно согревать дистальные части тела, которые так далеко находятся от сердца.

2. Нарушение работы щитовидной железы

Гипотиреоз, при котором функция щитовидной железы снижена, может вызвать холодные конечности из-за замедленного обмена веществ. Низкий обмен веществ приводит к недостатку энергии, а без нее вы замерзаете.

3. Низкое артериальное давление

Сниженное давление может сказаться на скорости доставки крови к тканям. Плохая циркуляция приводит к тому, что кровь менее эффективно согревает руки и ноги.