Врач нашла риски при вдыхании паров "незамерзайки"

Замглавврача одной из подмосковных клиник Валентина Пигарева рассказала в беседе с "Газета.ru", какое воздействие на организм оказывают пары незамерзающей стеклоомывающей жидкости.

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"Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом", - рассказала эксперт Пигарева.

Первый признак аллергической реакции на "незамерзайку" является так называемый бронхоспазм, проявляющийся в виде одышки, сильного кашля и свистящего дыхания. Он характерен для людей всех возрастов. У детей может наблюдаться также ларингоспазм: "ребёнок не может говорить, он становится бледным, возникает повышенное потоотделение". Ещё одна "побочка", к которой могут привести пары жидкости - отёк Квинке, для него характерны отёк слизистых и мягких тканей лица, шеи, ротовой полости.

Врач подчеркнула, что все эти состояния "достаточно опасные".