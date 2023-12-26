Врач нашла риски при вдыхании паров "незамерзайки"
Замглавврача одной из подмосковных клиник Валентина Пигарева рассказала в беседе с "Газета.ru", какое воздействие на организм оказывают пары незамерзающей стеклоомывающей жидкости.
"Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом", - рассказала эксперт Пигарева.
Первый признак аллергической реакции на "незамерзайку" является так называемый бронхоспазм, проявляющийся в виде одышки, сильного кашля и свистящего дыхания. Он характерен для людей всех возрастов. У детей может наблюдаться также ларингоспазм: "ребёнок не может говорить, он становится бледным, возникает повышенное потоотделение". Ещё одна "побочка", к которой могут привести пары жидкости - отёк Квинке, для него характерны отёк слизистых и мягких тканей лица, шеи, ротовой полости.
Врач подчеркнула, что все эти состояния "достаточно опасные".
Меры первой помощи при наблюдении аллергических реакций следующие: вывести пострадавшего на воздух, освободить шею и грудную клетку, вызвать скорую помощь.