Онколог Астраханцев назвал самый значимый фактор риска развития рака легкого

Курение является наиболее значимым фактором риска развития рака легкого. Это заболевание довольно сложно диагностировать, так как на ранних стадиях оно протекает бессимптомно. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.

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— Курение — наиболее значимый фактор риска развития рака легкого. Если у вас диагностирована астма, то особенно важно избегать курения, в том числе и пассивного, а также принимать меры для поддержания здорового образа жизни, — уточнил эксперт в комментарии РИАМО.

Врач добавил, что многие люди обращаются за медицинской помощью уже на поздних стадиях, когда радикальное лечение заболевания не всегда возможно. Поэтому стоит чаще проходить профилактические обследования.

Астраханцев также уточнил, что в России насчитывается более 1,5 миллиона человек с диагностированной бронхиальной астмой. Ее симптомы часто схожи с онкологией легких.