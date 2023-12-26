Онколог предупредил о риске развития рака легкого у людей с астмой

У людей, страдающие от хронических заболеваний легких, существует повышенный риск развития рака легкого. Однако есть и другие, более значимые факторы. Об этом РИАМО рассказал онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев. По словам врача, наличие хронических заболеваний легких, таких как бронхит и бронхиальная астма, не является гарантией развития рака. Это означает, что хроническое воспаление, возникающее в легких при астме, может повысить риск онкологии только в сочетании с другими более важными факторами, такими как генетическая предрасположенность, нездоровый образ жизни, включая курение, недостаток физической активности, плохое питание и воздействие окружающей среды.