Врачи объяснили, что принимать при первых проявлениях ОРВИ

Врачи назвали препараты, рекомендованные при первых проявлениях ОРВИ
В России отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшую неделю в стране было выявлено более 1,2 миллиона заболеваний, что на 5% больше, чем было неделей ранее.
При этом распространение получили несколько вирусов, что врачи называют тридемией.
Чтобы не упустить болезнь и избежать осложнений, врачи советуют начинать лечение сразу после проявления симптомов болезни. При этом лучше использовать лекарственные препараты, а не народные методы, говорят эксперты.
Для этого стоит обратиться к терапевту, который с большой вероятностью назначит препараты широкого спектра, в том числе Арбидол, Амиксин, Интерферон.
Первый проявляет активность против возбудителей ОРВИ, в частности, вирусов гриппа А и В, а также нового штамма COVID-19, пишет «АиФ».
Напомним, ранее Ранее ВОЗ призвала усилить меры безопасности из-за нового варианта коронавируса JN.1.