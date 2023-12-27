Врачи объяснили, что принимать при первых проявлениях ОРВИ

В России отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшую неделю в стране было выявлено более 1,2 миллиона заболеваний, что на 5% больше, чем было неделей ранее.

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При этом распространение получили несколько вирусов, что врачи называют тридемией.

Чтобы не упустить болезнь и избежать осложнений, врачи советуют начинать лечение сразу после проявления симптомов болезни. При этом лучше использовать лекарственные препараты, а не народные методы, говорят эксперты.

Для этого стоит обратиться к терапевту, который с большой вероятностью назначит препараты широкого спектра, в том числе Арбидол, Амиксин, Интерферон.

Первый проявляет активность против возбудителей ОРВИ, в частности, вирусов гриппа А и В, а также нового штамма COVID-19, пишет «АиФ».