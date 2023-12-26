Врач предупредила о появляющихся после застолья симптомах рака

Онколог Лиза Вудроу назвала симптомы, которые появляются после обильного праздничного застолья и могут указывать на развитие рака поджелудочной железы. Ее слова цитирует The Sun.

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Вудроу предупредила, что злокачественные опухоли в поджелудочной железе могут приводить к скоплению газов или жидкости в животе. Также, по словам врача, на заболевание указывает ощущение трепетания в животе, булькающие звуки и другие проблемы с пищеварением. После обильной пищи и употребления алкоголя эти симптомы становятся более заметными.

Кроме того, Вудроу отметила, что после застолья могут стать ощутимее признаки рака яичников. Она отметила, что заболевание, как правило, развивается у женщин старше 50 лет и вызывает вздутие желудка, болезненность в животе или в области между бедрами. Кроме того, многие женщины с раком яичников жалуются на отсутствие аппетита и частые позывы в туалет.

При этом Вудроу отметила, что похожие симптомы могут возникнуть и у здоровых людей из-за переедания и злоупотребления алкоголем. Также эти симптомы могут указывать на заболевания желудочно-кишечного тракта.