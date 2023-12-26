"Что-то скрываешь - умри": Врач Кузьменко указал на поломку, вызывающую рак

Организм человека в норме состоит из триллионов клеток, которые работают сообща для "всеобщего блага". Однако случается, что клетки "ломаются", отказываются умирать и начинают бесконтрольно делится. Так зарождается опухоль - бесформенная масса, состоящая из клеток-клонов какой-то одной клетки-ренегата. Как контролируется этот процесс и какие факторы нельзя игнорировать, стараясь обезопасить себя и свою семью от онкологии, объяснил врач-терапевт Филипп Кузьменко.

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Как отмечает специалист в своем Telegram-канале, злокачественная опухоль - это когда клетки бесконтрольно делятся, а также перестают работать.

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"Злокачественные опухоли отнимают все ресурсы у здоровых клеток. И постепенно разрушают те органы, из которых растут", - уточнил доктор.

Безусловно, у организма есть ресурсы для борьбы с "неправильными" клетками. Естественные киллеры, которые обнаруживают "невидимые" опухолевые клетки, работают по принципу "что-то скрываешь - умри". Ситуация выходит из-под контроля, когда в некоторых случаях опухоли мутируют до такой степени, что получают способность выключать естественные и Т-киллеры.

Чем старше человек, тем больше вероятность такого развития событий. От "поломки" не застрахованы и дети.

"Конечно, маленькие детки болеют. И, конечно, это генетическая поломка", - подтвердил специалист, добавив, что это не должно намекать на то, что не стоит вести здоровый образ жизни, так как смысла в этом нет.

А именно - есть фастфуд, лежать на диване, курить, пить и уходить в хронический стресс.

"Насчет того, что маленькие детки болеют... Хорошо бы проанализировать факты о маме и папе до зачатия и во время периода беременности. И со стороны ЗОЖ, и со стороны перенесенных стрессов, заболеваний, воздействия канцерогенов", - подчеркнул врач.

По его словам, часто можно найти причинно-следственные связи якобы случайных и необъяснимых генетических поломок.