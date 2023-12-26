Стоматолог предупредила о самых опасных для здоровья зубов новогодних сладостях

Детский стоматолог Людмила Шемякина рассказала, какие сладости из новогодних подарков сильнее всего вредят зубам.

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Шемякина предупредила, что в больших количествах для здоровья вредны любые сладости, однако наибольшую опасность для зубов представляют карамель и ириски, то есть те конфеты, которые надолго остаются во рту или липнут к зубам. Из-за них кариес образовывается более активно.

Помимо этого, стоматолог предупредила, что молочный шоколад тоже вреден из-за значительного содержания сахара и разных добавок в нем.

К относительно безопасным лакомствам Шемякина отнесла горький шоколад, пастилу и натуральный мармелад, при этом порекомендовала ограничивать количество любых сладостей для ребенка, а также напомнила, что после их употребления необходимо чистить зубы, советы специалиста передает "Газета.ru".