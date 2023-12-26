Опасный для людей «зомби-вирус» нашли у оленей в США

«Зомби-вирус», представляющий собой разновидность коровьего бешенства, начал распространяться среди оленей в национальном парке Йеллоустоун. Одно животное, пораженное новым заболеванием, было найдено мертвым.

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У зараженных оленей наблюдаются нарушения в работе головного мозга. В частности, парнокопытные перестают боятся людей и не реагируют на внешние раздражители. Они бесцельно блуждают по территории парка, пускают слюну, а потом умирают.

Специалисты отмечают, что вирус заразен, вакцины от него на сегодняшний день не существует, как и способов вылечить заболевшее животное. При этом ученые не исключают, что вирус может преодолеть межвидовой барьер, поэтому относят его к потенциально опасных для человека. В связи с этим эксперты рекомендуют отказаться от употребления оленины в пищу, пишет издание Daily Mail.