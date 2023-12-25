Врач рассказала, как забывчивость связана с дефицитом йода

Излишняя раздражительность, снижение концентрации внимания и работоспособности, забывчивость и повышенная утомляемость могут оказаться ранними симптомами нехватки йода в организме, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская.

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По ее словам, дефицит этого микроэлемента является распространенной проблемой, и его симптоматика на первых этапах не выражена, поэтому распознать недостаток йода в организме – непростая задача.

Как отметила врач, на более поздних этапах дефицит йода выливается в проблемы с щитовидной железой, которые выражаются в наборе лишнего веса без видимых причин и в появлении зоба. Для определения уровня содержания йода в организме необходимо сдать анализы – например, пройти исследование «Йод в моче, спектрометрия».

Пытаться заменить лабораторный анализ домашним тестом, когда на кожу наносят йодную сетку, а затем следят, как быстро она исчезает, не стоит. Утверждение, что при дефиците этого микроэлемента йод с кожи быстро пропадет, так как будет поглощаться организмом, неверно, — предупредила эксперт.