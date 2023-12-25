Врач предупредила об опасности офисного воздуха

В зимний период сухой воздух в офисе в сочетании со скоплением большого числа людей в одном помещении способствует возникновению нехватки кислорода, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач общей практики Лариса Алексеева. По ее словам, это чревато как ростом простудных заболеваний, так и возникновением головной боли и сонливости.

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Те, кто работает в больших офисных локациях, где жарко, сухой воздух и редко проветривается помещение, скорее всего, замечали, насколько они часто болеют. Причем не обязательно простудными заболеваниями. Речь идет и о головной боли, которая возникает на фоне дефицита кислорода. А его недостаток взывает сонливость, снижение работоспособности, — рассказала специалист.

Также она предупредила о снижении местного иммунитета слизистых из-за сухого воздуха, что способствует развитию ОРВИ и других простудных заболеваний. Врач посоветовала обязательно иметь в офисе увлажнитель воздуха и регулярно проветривать помещение. Иначе может произойти обострение хронических заболеваний, бессонница и ослабление концентрации, добавила врач.