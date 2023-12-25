Эксперт назвала первые симптомы дефицита йода в организме

Суточная доза йода для взрослых составляет 150 мкг, а для детей – всего 90 мкг. Несмотря на небольшие требуемые дозы, многие россияне испытывают недостаток этого микроэлемента в организме, однако в большинстве случаев даже не подозревают об этом.

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Распознать дефицит йода – непростая задача, заявила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. На ранних стадиях его нехватка проявляется симптомами, на которые большинство человек не обратят внимание: излишней раздражительностью, снижением концентрации внимания и работоспособности, забывчивостью, повышенной утомляемостью. Однако впоследствии ситуация усугубится – начнутся видимые проблемы с щитовидной железой: высок риск набора веса без видимых причин, может появиться зоб.

Чтобы выяснить, является ли дефицит йода виновником перечисленных проблем, следует сдать анализы – например, пройти исследование «Йод в моче, спектрометрия». По результатам специалист даст рекомендации по восполнению дефицита.

«Пытаться заменить лабораторный анализ домашним тестом, когда на кожу наносят йодную сетку, а затем следят, как быстро она исчезает, не стоит. Утверждение, что при дефиците этого микроэлемента йод с кожи быстро пропадет, так как будет поглощаться организмом, неверно. Таким образом усваивать йод наше тело неспособно», - подчеркнула Малиновская.