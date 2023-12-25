Как отличить опасный храп — рассказали ученые
Храп многими воспринимается лишь как причина дискомфорта партнера того, кто издает громкие звуки ночью. Однако на самом деле храп может быть симптомом опасной болезни.
О том, как выявить «опасный» храп, сообщил портал Pravda.ru.
Храп может сигнализировать о проблемах со здоровьем у человека при следующих обстоятельствах:
- Если храп заглушает разговоры.
- Если храп слышен в другой комнате.
- Усталость днем.
- Дневная сонливость.
- Резкий кашель.
- Периоды отсутствия дыхания, замечаемые партнером.
«Опасная» разновидность храпа может свидетельствовать об обструктивном апноэ. При этом нарушении человек перестает дышать. О существовании этой проблемы могут говорить лишний вес и высокое кровяное давление.
При подозрении на апноэ рекомендуется обратиться к специалисту за консультацией и последующим лечением.
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