Как отличить опасный храп — рассказали ученые

Храп многими воспринимается лишь как причина дискомфорта партнера того, кто издает громкие звуки ночью. Однако на самом деле храп может быть симптомом опасной болезни.

Как отличить опасный храп — рассказали ученые
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О том, как выявить «опасный» храп, сообщил портал Pravda.ru.

Храп может сигнализировать о проблемах со здоровьем у человека при следующих обстоятельствах:

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  • Если храп заглушает разговоры.
  • Если храп слышен в другой комнате.
  • Усталость днем.
  • Дневная сонливость.
  • Резкий кашель.
  • Периоды отсутствия дыхания, замечаемые партнером.

«Опасная» разновидность храпа может свидетельствовать об обструктивном апноэ. При этом нарушении человек перестает дышать. О существовании этой проблемы могут говорить лишний вес и высокое кровяное давление.

При подозрении на апноэ рекомендуется обратиться к специалисту за консультацией и последующим лечением.

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