Изменение цвета мочи может указывать на серьезные заболевания

Изменение цвета мочи может указывать на серьёзные заболевания
Цвет мочи может меняться. Специалисты рассказали, когда это является нормой, а в каких случаях бить тревогу.
- Прозрачная моча. Это может быть признаком чрезмерного употребления воды. Почкам становится сложнее избавиться от лишней воды, и содержание натрия в крови снижается. Хотя и редко, в опасных для жизни случаях это может перерасти в гипонатриемию (снижение натрия в сыворотке).
- Оранжевая моча. Такой цвет может указывать на недостаток жидкости в организме. Если же у человека при этом светлый стул, это может быть связано с проблемой желчных протоков.
- Красная или розовая моча. Такой цвет может быть связан с красящими продуктами, но также может предупреждать об увеличении простаты, камнях в почках или опухоли мочевого пузыря.
- Коричневая моча. Такой цвет связан с обезвоживанием, диетой, побочным эффектом приёма лекарств или, что ещё более тревожно, является признаком заболевания печени.
- Мутная моча. Это может быть признаком обезвоживания, инфекции мочевыводящих путей, хронического заболевания или заболевания почек. Если моча мутная и пенится, человеку следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
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