Кардиолог назвала нетипичные причины развития сердечных заболеваний

«Имея характерные симптомы – одышку, отёки, утомляемость, учащённое сердцебиение – пациент ходит по кругу от врача к врачу, ищет какие-то причины. Но в силу неправильной диагностики он долго не попадает к нужному специалисту и не проходит правильный алгоритм обследования», – передает RuNews24.ru слова эксперта. Также Оксана Нилова отметила, что низкая осведомленность и отсутствие настороженности у врача может привести к тому, что диагноз будет поставлен не вовремя или неверно. Вместе с тем, пациенты сами могут относиться к своему самочувствию халатно. По словам врача, при проявлении симптомов следует сразу обращаться к специалистам, чтобы они могли отреагировать как можно раньше и остановить развитие болезни. Ранее «ФедералПресс» писал, что кардиолог назвала неочевидные признаки сердечной недостаточности. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева