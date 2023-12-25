Врач назвала возраст, когда пора на плановый осмотр к кардиологу
В новом эксклюзивном материале RuNews24.ru врач-кардиолог и эксперт ультразвуковой диагностики клиники Тверского ГМУ Оксана Владимировна Нилова назвала возраст, «точку отсчёта», с которой следует более внимательно относиться к своему сердечному здоровью и начинать планово посещать врача-кардиолога.
«Конечно, подлежат плановым осмотрам, если мы говорим про мужчин, пациенты старше 40 лет. Если мы говорим про женщин, то в том числе и 40+, и также пациентки с ранней менопаузой – они больше всего рискуют», - отметила врач.
Кроме возрастных рамок есть и другие критерии, которые указывают на то, что пора идти к врачу по делам сердечным.
«Подлежат медицинскому осмотру пациенты имеющие, например, отягощённую наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, мы должны быть насторожены в отношении таких пациентов. Кроме возраста, нужно учитывать и факторы риска, конечно, но по клиническим рекомендациям именно пациенты в возрасте 40+подлежат более детальному скринингу», - подытожила кардиолог.