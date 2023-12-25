Врач Волкова объяснила, к чему могут привести боли в суставах

Причины болей в суставах довольно многогранны. Почему так происходит и чем грозит, «ФедералПресс» объяснила акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

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«Чаще всего мы говорим о деструктивно-дегенеративных процессах, когда под действием нагрузок нарушается структура хрящевого компонента сустава. Резкого ухудшения тут не будет, проблема будет усугубляться постепенно, с возрастом. Основной метод диагностики – это рентген сустава», – отметила врач.

При остеоартрозе боли усиливаются при физической нагрузке, добавила Волкова. Утром может ничего не болеть, а к вечеру сустав «ноет».

Более серьезные причины – это воспаление или аутоиммунное поражение. Тут уже без должной терапии можно «потерять» функцию сустава достаточно быстро, предупреждает гинеколог.

О таких причинах могут сказать: резкое появление болей, припухлость, покраснение в области сустава, острое поражение первого пальца стопы характерно для подагры, боли сочетаются и с другими проявлениями, например, высыпаниями, повышением температуры, поражением суставов, а также слизистой глаз, уретрита.

«Скованность в суставах или в позвоночнике по утрам, которая уменьшается в течение дня, – признак воспаления», – подчеркнула эксперт.

Все эти симптомы – «красные флаги», когда необходимо как можно быстрее попасть к доктору, более углубленно обследоваться, чтобы диагностировать патологию и начать ее лечить, заключила Екатерина Волкова.