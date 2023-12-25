Хорошо ли работают сосуды вашей головы — домашний тест от врача

«Если у вас есть проблемы с сосудами, то вы не устоите даже 15 секунд, поэтому нужно пройти обследование и проверить сосуды. Это УЗИ-сканирование брахиоцефальных артерий и, конечно же, нужно проверить холестерин», — объясняет врач в своем аккаунте в соцсети.