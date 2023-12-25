Хорошо ли работают сосуды вашей головы — домашний тест от врача
Простая поза стоя прояснит это за несколько секунд. Для проверки эффективности работы сосудов головы в домашних условиях, врач-инфекционист Светлана Ищенко рекомендует использовать так называемую «позу Ромберга».Для этого следует выполнить следующие шаги:
Встаньте ровно, расположите стопы в одной линии, подобно тому, как если бы вы шли по канату.
Пальцы одной ноги прижмите к пятке другой.Поднимите руки в стороны.Закройте глаза.Продержитесь в этой позе не менее 15 секунд.
«Если у вас есть проблемы с сосудами, то вы не устоите даже 15 секунд, поэтому нужно пройти обследование и проверить сосуды. Это УЗИ-сканирование брахиоцефальных артерий и, конечно же, нужно проверить холестерин», — объясняет врач в своем аккаунте в соцсети.
Согласно словам доктора Ищенко, уровень холестерина может вызывать сужение и «засорение» сосудов, что в свою очередь может привести к различным проблемам.