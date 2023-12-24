Названы наиболее частые осложнения при гриппе

Врач Наталья Логачева предупредила о риске летального исхода при гриппе. К примеру, грипп уносит жизни 600 тысяч человек в год. Осложнения этой болезни регистрируются у 10-12 процентов пациентов.

При гриппе, по ее словам, могут развиваться одышка, цианоз, признаки гриппозной пневмонии, на которую приходится 90 процентов осложнений. Это поражение легких и плевры, когда ткань легких втягивается. Гриппозная пневмония сопровождается сильнейшей интоксикацией, и нередко на высоте лихорадки у пациента отмечается нарушение, связанное с вялостью сознания, заторможенностью, или наоборот может быть возбуждение и даже появление галлюцинаций, пишет Лента.ру.