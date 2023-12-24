Эксперты ВОЗ призвали усилить меры безопасности из-за нового варианта коронавируса

По данным РИА Новости, речь идет о новом штамме коронавируса JN.1. На фоне одномоментного существования гриппа, ковида, ОРВИ и детской микоплазменной пневмонии мутация коронавируса — это серьезный вызов для стран Северного полушария.

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Известно, что JN.1 отмечается быстрыми темпами распространения. Если в первых числах ноября на его долю приходилось 10% пациентов, заболевших COVID-19, то сейчас — уже 43%.

Группа ВОЗ по изучению развития вирусных заболеваний настаивает, что странам нужно активнее формировать популяционный иммунитет и применять против нового штамма ковида бустерные вакцины от «омикрона».

До этого, 5 декабря, Роспотребнадзор уведомил о появлении в стране микоплазменной инфекции.