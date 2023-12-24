Врач-гинеколог перечислила возможные причины женского бесплодия

Врач-гинеколог Татьяна Шаранда развенчала популярные мифы о женском бесплодии. Слова эксперта приводит медицинский портал 103.by. Не стоит строить теории и догадки, пока вы не прошли обследование, потому что в первую очередь в неудачах с зачатием виноваты болезни.

© Super.ru

«В 90% случаев именно они оказываются реальной причиной бесплодия. В настоящее время рост гинекологической заболеваемости характерен для всех индустриальных стран мира. В первую очередь заметно участились: миома матки, в том числе у молодых и нерожавших женщин, эндометриоз, гиперплазия эндометрия», — объясняет врач.

При этом любовь к кофе беременности не мешает, это всего лишь миф. А такие вредные привычки, как курение и употребление алкоголя, редко бывают первопричиной бесплодия, но они негативно влияют на общее состояние здоровья, репродуктивная система не исключение.

Неправильное питание тоже может стать причиной проблем с зачатием, если оно привело к ожирению.

Гинеколог отметила, что причины могут быть и психогенными — когда женщина здорова, но зациклена на том, чтобы забеременеть, и страдает от стресса, часто сама того не замечая.