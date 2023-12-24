Чем грипп А отличается от обычного и как его распознать? Отвечает врач

Грипп А (H1N1) — один из самых распространенных вариантов гриппа, который попадает в организм через дыхательные пути. Инфицирование происходит при кашле, чихании и близком контакте с заболевшим. Вспышки заболевания у детей чаще всего возникают во время праздничных мероприятий и массовом скоплении людей, в транспорте, а также в детских садах и школах.

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В большинстве случаев симптомы вируса гриппа H1N1 схожи с проявлениями обычного сезонного гриппа: внезапное повышение температуры, сухой кашель, боль в горле, насморк или заложенный нос. Также возможны диарея и рвота.

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Вместе с педиатром Инной Белоусовой рассказываем, чем эта разновидность гриппа отличается от остальных и что делать, если вы заболели.

Когда появился грипп А

Вирус гриппа А был успешно идентифицирован и выделен в 1930-х годах, а спустя десятилетие была изготовлена первая инактивированная моновалентная вакцина против гриппа А. Первая вакцина против H5N1 была одобрена в 2007 году. Она была специально разработана для подготовки к возможной вспышке H5N1 в будущем.

«Вирус гриппа А может встречаться не только у людей, но и у животных. Грипп А с нами давно и является причиной самых тяжелых случаев гриппа. Серотип вируса гриппа А (H1N1) был причиной пандемий 1918 (известен как испанский грипп), 1977 (известен как русский грипп) и 2009 (свиной грипп).



Этот вирус способен стремительно менять белковую структуру своей оболочки. Поэтому организм людей, которые однажды уже болели гриппом, не может распознать новый штамм вируса как угрозу», — объясняет врач.

Чем опасен грипп А

Основная угроза от гриппа не связана с резким повышением температуры до 39 градусов и выше, а заключается в его возможных осложнениях. Тяжелое протекание болезни характеризуется быстрым развитием первичной вирусной пневмонии. Важно отметить, что, в отличие от бактериальной пневмонии, вирусная форма не чувствительна к антибиотикам и без правильного терапевтического воздействия может привести к серьезным осложнениям.

При осложнении гриппа A(H1N1) вирусной пневмонией появляются стойкий кашель, продолжительная высокая температура тела, повышенное потоотделение, разрозненные влажные хрипы, а также выраженные симптомы интоксикации и другие признаки.

Как сократить риск заражения гриппом А

«Конечно, главный способ профилактики — это вакцинация. Однако она должна проводится до эпидемического подъема заболеваемости гриппом, то есть осенью.



Сейчас же следует соблюдать стандартные меры предосторожности: ношение медицинских масок в общественном транспорте и местах скопления людей, тщательное мытье рук и носовых путей после каждого посещения общественных мест», — говорит врач.

При нахождении в одном помещении с больным рекомендуется чаще проводить влажную уборку, регулярно проветривать помещение. А противовирусные препараты принимать только по рекомендации врача. Важно избегать самолечения и при малейших признаках вирусной инфекции незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Как отличить грипп А от других видов

Самостоятельно отличить грипп А от других типов гриппа практически невозможно, так как симптомы очень схожие.

Врач же может поставить окончательный диагноз на основании исследований (анализы крови, мочи).

«Также сейчас в постановке диагноза нас сильно выручает экспресс-мазок для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из рото- или носоглотки», — отмечает врач.

Вирусом гриппа B болеют только люди (а типом А могут заражаться и животные) и переносится он значительно легче, а вирус гриппа С может и вовсе протекать бессимптомно.

Что делать, если вы заболели гриппом А