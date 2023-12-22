ВОЗ: лихорадкой Денге может заразиться каждый второй житель Земли

«Денге является наиболее распространенной вирусной инфекцией, передающейся людям через укусы инфицированных комаров, и в основном встречается в городских районах с тропическим и субтропическим климатом по всему миру. Однако, поскольку инфицированные комары могут процветать в большем количестве стран из-за изменения климата, в этом году о случаях заболевания сообщало гораздо больше стран», — уточнила Альварес.