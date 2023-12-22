ВОЗ: лихорадкой Денге может заразиться каждый второй житель Земли

ВОЗ предупредила, что лихорадкой Денге может заразиться каждый второй житель Земли
Каждый второй житель Земли подвержен риску заражения лихорадкой Денге. Об этом рассказала руководитель группы ВОЗ по арбовирусам Диана Рохас Альварес.
По ее словам, речь идет об около четырех миллиардах человек. С начала 2023 года во всем мире было зарегистрировано более пяти миллионов случаев заболевания и пяти тысяч смертей от Денге.
Специалист отметила, что в настоящее время не существует специфического лечения тяжелой формы этого заболевания. Именно поэтому раннее выявление и доступ к медпомощи снизят вероятность смерти от тяжелой формы.
«Денге является наиболее распространенной вирусной инфекцией, передающейся людям через укусы инфицированных комаров, и в основном встречается в городских районах с тропическим и субтропическим климатом по всему миру. Однако, поскольку инфицированные комары могут процветать в большем количестве стран из-за изменения климата, в этом году о случаях заболевания сообщало гораздо больше стран», — уточнила Альварес.
Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
Ранее Минздрав РФ сообщил, что остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин хватит примерно на полгода.