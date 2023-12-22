Терапевт назвала нестандартный способ профилактики диабета зимой

Уборка снега зимой является серьезной физической нагрузкой, которая способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови и является профилактикой диабета, рассказала NEWS.ru терапевт Вероника Савенко. Кроме прочего, такое времяпрепровождение снижает риск атеросклероза и нормализует артериальное давление. Ежедневная работа с лопатой благотворно скажется на общем самочувствии, отметила эксперт.

Как мы знаем, физическая нагрузка способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови и снижает риск возникновения сахарного диабета второго типа, она также снижает риск атеросклероза и нормализует артериальное давление, снижает смертность и повышает качество жизни. Поэтому ежедневный выход на улицу, чтобы поработать с лопатой, благотворно скажется на углеводном обмене и общем самочувствии, — рассказала Савенко.

Во время уборки снега человек может сжечь от 400 до 900 килокалорий, добавила эксперт. Однако слишком усердствовать, по ее словам, не стоит. Необходимо помнить, что холодный воздух приводит к сужению сосудов, а сердце бьется быстрее от нагрузки. Это чревато сердечным приступом.