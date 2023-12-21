Жизнь без отрыжки: такое случается и это очень опасно

Новаторское исследование раскрывает суровую реальность жизни без отрыжки, обнажая проблемы, с которыми сталкиваются люди с ретроградной дисфункцией крикофарингеального отдела желудка (R-CPD). Вопреки предположению о том, что жизнь без отрыжки может быть благословением, страдальцы сообщали о таких неприятных симптомах, как постоянный метеоризм и вздутие живота, что приводило к смущению, депрессии и неловкости в обществе.

Это заболевание, официально классифицированное в 2019 году, не позволяет мышцам расслабляться для выпуска отрыжки, что вызывает дискомфорт и влияет на повседневную жизнь. Исследование, проведенное под руководством Джейсона Чена, кандидата медицинских наук с личным опытом R-CPD, проливает свет на опыт 199 страдальцев, показывая, как это влияет на отношения, психическое благополучие и работу.

Несмотря на глубокое влияние на качество жизни, только половина респондентов обсуждала это состояние со своим лечащим врачом. Варианты лечения, такие как инъекции ботокса, существуют, но недостаточная осведомленность и непонимание препятствуют их доступности.