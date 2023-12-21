Невролог объяснила, нужно ли посещать людей в коме

Несмотря на то, что кома характеризуется экстремальной стадией подавленности всей нервной системы, у врачей до сих пор нет уверенности, что человек, находящийся в этом состоянии не может ничего слышать или чувствовать. Именно поэтому, как утверждает врач, посещение близких может иметь большое значение для больного и его выздоровления.