Невролог объяснила, нужно ли посещать людей в коме

Невролог Сущевская объяснила, нужно ли посещать людей в коме
Врач-невролог Юлия Сущевская рассказала, почему важно навещать больных, находящихся в состоянии комы. Ее слова приводит издание "Известия".
Несмотря на то, что кома характеризуется экстремальной стадией подавленности всей нервной системы, у врачей до сих пор нет уверенности, что человек, находящийся в этом состоянии не может ничего слышать или чувствовать. Именно поэтому, как утверждает врач, посещение близких может иметь большое значение для больного и его выздоровления.
«Чтобы изучить это более подробно, необходимо провести функциональную МРТ или ПЭТ многим пациентам в коме. Тогда мы увидим, что когда он слышит знакомый голос, его височная кора, например, активизируется», — пояснила врач.
Ранее "Рамблер" писал, что врачи рассказали об опасных причинах спутанности сознания.