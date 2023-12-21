Иммунолог Жемчугов назвал грипп А наиболее тяжелым

Доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что грипп типа А считается наиболее тяжелым.

«Тяжесть гриппа зависит от того, что это за болезнь «по паспортным данным» и кто им болеет. Осложнения наиболее часто проявляются у пожилых людей и детей», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, осложнения могут проявить себя в первые три дня после начала болезни. Кроме того, на грипп могут накладываться другие заболевания.

Жемчугов рекомендовал прежде всего следить за температурой и использовать жаропонижающие средства. Не стоит медлить с обращением в медучреждения, считает он.

«Врач, который видит тяжелую температуру, обязан делать тест, чтобы в течение суток установить, чем болеет пациент — коронавирус, грипп А, коклюш, корь и так далее. После проведения тестов нужно уже действовать по ситуации и в зависимости от самого пациента», — заключил эксперт.