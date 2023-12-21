Стоматолог рассказал, с какими продуктами зубы справляются хуже всего

Врачи выделяют три группы продуктов, которые вредны для зубов, но их опасность не всегда очевидна. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на хирурга-имплантолога, ортопеда, пародонтолога Магомеда Дахкильгова.

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Первая группа — углеводная пища, включающая хлеб, хлебобулочные изделия, картошку и т.д. Высокое содержание углеводов в этих продуктах способствует образованию простых сахаров, которые становятся источником питания для кариесогенных бактерий в ротовой полости. Бактерии разлагают углеводы, вырабатывая кислоты и токсины, которые разрушают зубы и дёсны. Кроме того, углеводная пища часто имеет вязкую структуру, что усложняет очистку.

Вторая группа — фрукты и ягоды, которые содержат кислоты, способствующие разрушению эмали. Избыточное употребление этих продуктов может сделать зубы более уязвимыми для бактерий и вызвать скапливание налёта.

Третья группа — мясо. Его волокнистая структура может застревать между зубами или между десной и зубом, вызывая травмы мягких тканей. Остатки еды могут навредить пародонтальным карманам и поспособствовать их углублению.

Врач подчёркивает, что это не означает необходимость полного отказа от этих продуктов. Каждая из этих групп важна, поскольку «мясо обеспечивает нас белком, фрукты и ягоды — витаминами, а каши дают энергию для всех процессов жизнедеятельности».

«Обезопасить зубы поможет правильная домашняя гигиена, использование ирригаторов и зубных нитей, а также ополаскивателей для дополнительного очищения. И, конечно, не лишним будет визит к стоматологу для профессиональной чистки и профилактического осмотра раз в полгода», — заключил врач.