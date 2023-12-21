Названо необычное воздействие стресса на органы ЖКТ
Нейроны этой системы распределены по всему телу, но в большем количестве сосредоточены в органах, таких как сердце, легкие и кишечник. Эти нейроны инициируют выработку различных гормонов, включая адреналин, который действует как ускоритель реакции и энергозатрат, повышая пульс и давление.
Для обеспечения мышц кровью в период напряжения симпатическая нервная система повышает активность сердечных сокращений.
Это приводит к перераспределению крови, уменьшая ее поступление в органы желудочно-кишечного тракта и замедляя пищеварение. Такой режим работы направлен на сохранение большего количества кислорода для сердца и мозга.
Данные процессы могут вызывать неприятные ощущения в области живота в период стресса.
Напомним, что ранее ученые доказали, что ЗОЖ обеспечивает «правильное» старение.