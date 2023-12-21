Названо необычное воздействие стресса на органы ЖКТ

Нейроны этой системы распределены по всему телу, но в большем количестве сосредоточены в органах, таких как сердце, легкие и кишечник. Эти нейроны инициируют выработку различных гормонов, включая адреналин, который действует как ускоритель реакции и энергозатрат, повышая пульс и давление.