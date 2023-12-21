Роспотребнадзор: У заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер выявлен грипп А

У заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер выявлен грипп А. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Саратовской области.

"По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что следственные органы СК РФ по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень - Адлер.

Инцидент произошел вечером 20 декабря. Девочка следовала в поезде в составе организованной группы, внезапно ее состояние резко ухудшилось. На территории Пензенской области к поезду прибыли работники скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть ребенка.