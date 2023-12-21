Что будет, если съесть сырое тесто

Во время приготовления выпечки дети то и дело норовят попробовать сырое тесто. А порой случается и так, что даже взрослых тянет попробовать этот продукт.

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При этом бытует мнение, что сырое тесто опасно для пищеварения и здоровья в целом. Так ли это на самом деле? Подробнее читайте в материале "Рамблера".

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Бактерии

В тесте, которое не прошло тепловую обработку, нередко размножаются опасные для здоровья бактерии. Мало кто знает об этом, но порой мука бывает заражена кишечной палочкой Escherichia coli.

По данным специалистов, большинство штаммов этой бактерии безвредны, но некоторые могут провоцировать серьезное пищевое отравление. В частности, данная кишечная палочка способна производить токсическое вещество шигатоксин.

Эти микроорганизмы, как правило, размножаются при температуре от 7 до 50 градусов и погибают лишь после тепловой обработки.

Вдобавок к этому в составе теста нередко есть яйца, которые могут быть заражены сальмонеллой – бактериями, провоцирующими пищевое отравление.

Что произойдет, если съесть сырое тесто

Сырое тесто может быть опасно только в том случае, если в нем содержатся вредоносные бактерии. Таким образом, если вы съедите тесто, в котором нет опасных бактерий, скорее всего последствий для организма не будет.

Однако, если бактерии в тесте окажутся, то даже маленький кусочек может привести к серьезному пищевому отравлению. Но зачастую инфекция проявляется не сразу. Так, инкубационный период инфекции, вызванной кишечной палочкой – от 3 до 8 дней, а сальмонеллезом – от 6 часов до 6 дней.

Симптомы заболеваний аналогичны, в их числе: спазмы в животе, диарея, кровь в стуле, рвота и лихорадка.

Подавляющее число людей выздоравливает в течение 10 дней. Но в особой группе риска находятся пожилые люди и маленькие дети: у них может развиться гемолитический уремический синдром. Данное состояние характеризуется низким уровнем тромбоцитов в крови, гемолитической анемией и острым поражением почек.