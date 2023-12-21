Трихолог рассказала, в каких случаях нужна пересадка волос

— Пересадка волос нужна тогда, когда другие способы не помогут восстановить густоту шевелюры и возобновить рост волос на том месте, где они выпали. Самой популярной причиной пересадки волос является генетическая алопеция. Это наследственное заболевание, в результате которого активная форма тестостерона (дегидротестостерон) разрушает чувствительные к нему волосяные фолликулы. Этим заболеванием страдают, по некоторым данным, до 50 процентов всех мужчин земного шара. В разных странах эта цифра может быть больше либо меньше, — рассказала Курская.