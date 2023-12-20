Чем опасно применение корвалола и валокордина

Испытывая проблемы с сердцем, люди ошибочно пытаются облегчить это состояние широко известными препаратами — корвалолом и валокордином. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, действительно ли они помогают эффективно бороться с недугами и почему их применение может быть по-настоящему опасно.

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По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, ни один из этих препаратов не входит в стандарты оказания медицинской помощи, одобренные Минздравом РФ.

— Потому что в их составе содержится сильнодействующий компонент — фенобарбитал. В случае повышения его дозировки в организме у человека могут развиться заболевания печени, потому что это вещество нарушает процесс выведения токсинов из организма, — объяснил терапевт.

При этом обещанного лечения сердечных болезней эти лекарства не гарантируют, уверен специалист.

— Сердечная боль не снимается валокордином и корвалолом. Они иногда даже путают карты врачу, потому что пациенты принимают их бесконтрольно, чтобы убрать симптомы сердечных болезней, а реальным лечением не занимаются, — предупредил Кондрахин.

По его мнению, корвалол и валокордин стали ошибочно считать лечебными, потому что врачи использовали их для улучшения нервного состояния человека.

— Нервозность всегда приводила ко многим проблемам, в том числе и сердечным. Чтобы снять психическое напряжение и избежать дальнейших проблем со здоровьем, раньше врачи рекомендовали эти препараты, — сообщил Кондрахин.

Несмотря на то, что эти препараты не обладают лечебными свойствами, у них есть способность затуманивать разум человека, предостерег терапевт.

— Они воздействуют на центральную нервную систему, успокаивая человека. Однако к таким лекарствам организм очень быстро вырабатывает толерантность, из-за чего даже это полезное свойство утрачивается, — подчеркнул врач.