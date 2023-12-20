Врачи напомнили об опасности будильника

Врачи Школы медсестер Университета Вирджинии предупредили об опасности будильника. Об этом сообщает издание Medical Express.

Врачи напомнили об опасности будильника
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В ходе исследования специалисты установили, что пробуждение по будильнику провоцирует скачок артериального давления. Так, испытуемые, которые просыпались по будильнику, сталкивались с повышенным давлением по утрам на 74% чаще тех, кто просыпался естественным путем.

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Ученые также выяснили, что люди, которые спят менее семи часов в сутки (как это делает каждый третий американец), чаще сталкиваются со скачками артериального давления. Кроме того, у таких людей выше риск инсульта и инфаркта.

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