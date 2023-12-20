Сахарный диабет относят к одной из главных причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за период с 1980 по 2014 год число страдающих диабетом выросло со 108 до 422 миллионов человек. Диабет поддается лечению, а диета, физическая активность, медикаментозное лечение и регулярный контроль помогают предупредить или задержать наступление серьезных осложнений. О том, как вовремя распознать симптомы и к какому врачу обращаться, — в материале «Ленты.ру».

Что такое сахарный диабет?

Диабет — это хроническое заболевание, которое появляется, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина, регулирующего нормальный уровень глюкозы в крови и помогающего клеткам тела эффективно ее использовать. Болезнь бывает двух типов, каждый из которых требует отдельного подхода в лечении.

По данным ВОЗ, в 2014 году заболеваемость диабетом среди взрослого населения старше 18 лет составляла 8,5 процента. В 2019 году диабет стал непосредственной причиной 1,5 миллиона случаев смерти; 48 процентов связанных с диабетом случаев смерти произошли в возрасте до 70 лет; еще 460 тысяч случаев смерти были вызваны заболеваниями почек, связанными с диабетом

Первые признаки сахарного диабета

1. Частые позывы к мочеиспусканию, в том числе в ночное время

2. Ухудшение зрения и головокружение

3. Ощущение сухости во рту

4. Бессонница и быстрая утомляемость, мышечная слабость

5. Постоянный неутолимый голод и жажда

6. Запах ацетона изо рта

7. Снижение веса, несмотря на повышенный аппетит больного.

Некоторые пациенты также отмечают сильный зуд кожи в области половых органов или ног, это связано с высоким уровнем сахара в крови. Пациенты с диабетом первого типа могут жаловаться на рвоту, боль в животе и тошноту, а вот сахарный диабет второго типа или гестационный диабет (у беременных) может никак не проявлять себя годами.

Какие анализы нужно сдать?

Для того чтобы точно определить, есть ли у человека диабет, ему необходимо выполнить некоторые рекомендации. Для диагностики диабета обычно назначают исследования гормонов, биохимические анализы крови и мочи.

Какие анализы обязательно сдать для диагностики диабета?

1. Анализ уровня глюкозы в крови натощак. Должно пройти не менее 12 часов после еды. Повышенным уровнем сахара считается отметка в 6-7 миллимоль на литр. Показатели от 4 до 6,1 миллимоля — это норма.

2. Тест на определение уровня глюкозы с сахарной нагрузкой.

3. Анализ на гликозилированный (гликированный) гемоглобин. Этот показатель позволяет врачам определить, насколько часто за последние два-три месяца пациент сталкивался с гипергликемией. Нормой является 6 процентов.

4. Уровень С-пептида. Это вещество, вырабатываемое поджелудочной наравне с инсулином. Его количество у здорового человека варьируется в разных пределах. При сахарном диабете любого типа уровень этого белка либо критически падает, либо растет. Интерпретировать этот показатель можно только в комплексе с результатами УЗИ и другими тестами, поскольку он может свидетельствовать не только о диабете, но и о поражении поджелудочной железы и других патологиях.

Типы диабета

У этого хронического заболевания есть два главных типа, они так и называются — первый и второй.

Сахарный диабет первого типа чаще всего обусловлен генетической предрасположенностью и встречается у детей и молодых людей до 30 лет. При нем нарушена выработка инсулина — иммунная система организма по ошибке атакует бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие этот гормон. Поэтому больные первым типом диабета вынуждены получать его искусственно — с помощью постоянных подкожных инъекций инсулина.

Диабет второго типа составляет 85-90 процентов всех случаев этого заболевания у взрослого населения и, как правило, сопровождается ожирением. Кроме того, по данным ВОЗ, в последнее время сахарный диабет второго типа встречается все чаще у детей. Людям со вторым типом диабета очень важно контролировать уровень сахара в крови.

Ситуация осложняется тем, что, в отличие от сахарного диабета первого типа, диабет второго типа проявляется постепенно. Можно долго болеть и даже не догадываться об этом. Нередко человек узнает о своей болезни случайно — как правило, при обследовании совершенно по другому поводу.

Кроме того, существуют гестационный диабет — нарушение выработки инсулина у плода во время беременности; панкреатогенный диабет — вторичное заболевание, возникающее на фоне болезней поджелудочной железы; латентный аутоиммунный диабет — он развивается только во взрослом возрасте и похож на диабет первого типа.

Причины возникновения сахарного диабета

1. Генетические нарушения. Они способствуют развитию аутоиммунных заболеваний и патологий поджелудочной железы. Наличие у родственников сахарного диабета является одним из главных факторов риска.

2. Ожирение. Оно способствует нарушению обмена веществ, при котором ткани становятся менее чувствительными к инсулину. Малоподвижный образ жизни также играет большую роль и увеличивает риск этого заболевания.

3. Нарушение работы иммунной системы, характеризующееся поражением тканей поджелудочной железы.

4. Вирусные инфекции и влияние токсинов на поджелудочную железу.

5. Прием кортикостероидов и других лекарственных средств, способствующих развитию диабета.

6. Нарушение функции надпочечников.

7. Сердечно-сосудистые патологии.

Каким органам вредит диабет?

Основная причина хронических осложнений при диабете приходится на поражение мелких кровеносных сосудов, но эта болезнь может оказать большое влияние и на другие жизненно важные органы.

На какие органы дает осложнения диабет

1. Глаза. Поражается сетчатка, диабет может служить причиной катаракты (помутнения хрусталика) и изменений в сетчатке глаза, приводящих к слепоте.

2. Зубы. Все заболевания развиваются усиленными темпами из-за дефицита кровоснабжения. Нередки случаи, когда подозрение на сахарный диабет выявляется именно у стоматолога или ортодонта, когда пациент приходит с жалобами на опухшие десны и шатающиеся зубы.

3. Сердце. Изменяется сердечная мышца, перемены в сосудах за счет высокого холестерина приводят к ишемической болезни.

4. Печень. При диабете нарушается ее нормальное функционирование, печень увеличивается.

5. Почки. Эти органы напрямую поражаются диабетом, после чего появляется диабетическая нефропатия.

6. Половая система. Сахарный диабет у мужчин приводит к импотенции, а у женщин возможны выкидыши, преждевременные роды, внутриутробная гибель плода. Процесс беременности и родов у женщин-диабетиков сильно осложнен. Во время беременности женщины с этим заболеванием нуждаются в обязательном наблюдении двух специалистов — эндокринолога и акушера.

7. Ноги и ступни. Они чаще всего страдают при диабете из-за поражения сосудов и периферических нервов. Возможный результат — язвы, гангрена или даже потеря конечностей. Кроме того, ступни и ногти больше подвержены грибковым заболеваниям.

8. Суставы. Они в большей степени подвержены таким процессам, как отложение солей.

9. Кровеносная система. Она поражается диабетом напрямую, что, в свою очередь, инициирует все указанные выше заболевания. Кровяное давление у диабетиков обычно повышенное , что является симптомом распространенного при диабете сопутствующего заболевания — сахарной гипертензии. Курение является дополнительным риском, при котором может развиться поражение кровеносных сосудов.

Как утверждают специалисты, у взрослых людей с диабетом в два раза выше риск развития инфаркта и инсульта.

Кроме того, диабетическая ретинопатия, одна из важных причин слепоты, развивается в результате долговременного накопления повреждений мелких кровеносных сосудов сетчатки. С диабетом связан почти миллион случаев слепоты в мире

Более того, эпидемия COVID-19 показала, что у людей с этим заболеванием чаще наблюдался неблагоприятный исход болезни и различные осложнения.

Как можно вылечить диабет?

Пока ученые еще не изобрели универсального лекарства. Лечение при сахарном диабете в большинстве случаев является симптоматическим и направлено на устранение симптомов без борьбы с причиной заболевания.

Очень важную роль в компенсации сахарного диабета играет обучение пациента. Больной должен понимать, что представляет собой эта болезнь, чем она опасна, что ему следует предпринять в случае резкого изменения уровня сахара в крови. Кроме того, важно знать, как самостоятельно контролировать уровень глюкозы в крови, иметь четкое представление о правильном питании и понимать, какие осложнения могут появиться.

Главная цель в лечении диабета — постоянный контроль уровня сахара в крови и поддержание его на рекомендованном врачом уровне.

В современном мире это достаточно легко. Если раньше сахар в крови можно было измерить только в лаборатории, то теперь это можно сделать в домашних условиях. Для измерения глюкозы существуют высокоточные приборы — глюкометры. Они компактны, просты в использовании и созданы специально для самостоятельного измерения уровня глюкозы в крови. При необходимости можно узнать уровень сахара дома, на работе или в путешествии. Весь процесс занимает буквально несколько секунд и требует всего одной капли крови. Тест-полоска впитывает каплю, а затем результат появляется на экране.

Кроме того, при диабете очень важно правильное питание. В диете при сахарном диабете необходимо выбирать продукты с низким гликемическим индексом. Специалисты советуют есть помидоры, огурцы, капусту, но избегать свеклы, моркови и картофеля

Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется употреблять мясо кролика, индейки, телятину и речную рыбу нежирных сортов. Категорически не рекомендуется есть колбасу, сосиски, свинину и жирные сорта мяса.

Фрукты и ягоды при диабете разрешаются в умеренных количествах, хотя врачи не советуют есть арбуз, виноград, бананы, киви, а также сладкие ягоды, такие как малина.

Немаловажное место в диете пациентов с сахарным диабетом занимают каши. Тут тоже есть ограничения — пшеничная и манная могут привести к быстрому повышению уровня сахара в крови.

Также при диабете категорически нельзя употреблять молоко, кефир и продукты с высоким уровнем сахара.

Грамотное питание должно сопровождаться активным образом жизни и регулярными проверками у специалиста.

Профилактика диабета

Чтобы уберечь себя от диабета, необходимо соблюдать некоторые принципы, тогда риск развития болезни сводится к минимуму.

Правила профилактики диабета

1. Старайтесь вести как можно более активный образ жизни и контролируйте свой вес. Активность приводит к снижению содержания сахара в крови.

2. Постарайтесь правильно и сбалансированно питаться и избегайте жирных продуктов. Диабет напрямую связан с ожирением.

3. Откажитесь от чрезмерного употребления мучных изделий, сладостей, макарон и выпечки. Употребляйте хлеб, приготовленный из цельных злаков.

4. Избегайте стрессов и не курите. Одной из причин сахарного диабета являются стрессы и переживания. Повышенная тревога и курение снижают сопротивляемость организма к сахарному диабету.

5. Ведите постоянный контроль уровня глюкозы в крови — это особенно актуально для людей старше 40 лет. Сдать анализ на сахар необходимо и тем, кто имеет склонность к ожирению и ведет малоподвижный образ жизни.