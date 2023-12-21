Ковид или похмелье? Назван один признак, который поможет их отличить

В новогодние праздники люди более уязвимы перед респираторными заболеваниями. Бруно Сильвестр Лопес, преподаватель микробиологии из Университета Тиссайд, в беседе с Express рассказал, как отличить признаки COVID-19 и похмелья.

© Чемпионат.com

На ковид могут указывать следующие симптомы: жар, головная боль, тошнота, диарея, усталость, мышечные боли. Эти ранние признаки инфекции можно также спутать с похмельем.

Чтобы определить, чем вызваны симптомы, доктор Лопес посоветовал посмотреть, как долго они длятся. Если через 24 часа вы не почувствуете себя лучше, то, скорее всего, у вас COVID-19.

Обычно похмелье проходит примерно через 24 часа, и все симптомы исчезают или, по крайней мере, улучшаются. Если этого не произойдёт, то, скорее всего, это будет ковид.