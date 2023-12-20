Врач рассказал, о чем говорят покраснения и воспаления на носу и щеках у взрослых людей

Британский врач-терапевт Мартин Скурр рассказал Daily Mail, что появление покраснений и воспалений на носу и щеках во взрослом возрасте может быть вызвано розацеа — часто встречающимся хроническим заболеванием кожи.

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Розацеа характеризуется гиперемией (покраснением кожи) вследствие расширения мелких и поверхностных сосудов кожи лица, отеком, появлением воспалений и утолщением кожи. Это заболевание чаще всего поражает нос и щеки, но может распространиться и на другие части лица и тела, в том числе на глаза. Оно чаще всего возникает в зрелом возрасте, в отличие от акне.

Врач объяснил, что точная причина появления этого заболевания неясна. Тем не менее, розацеа может возникать вследствие нарушений в работе кровеносных сосудов лица и воспалительной реакции на микроскопических клещей и определенные типы бактерий на коже. Провокаторами воспаления также могут выступать солнечный свет, физические упражнения, алкоголь, употребление горячих напитков и острой пищи.