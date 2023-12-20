Эксперт назвал малоизвестный признак диабета в глазах

Тревожный признак сахарного диабета может проявиться в глазах. Об этом рассказал оптометрист Франческа Маркетти.

© Чемпионат.com

Первые признаки заболевания часто носят общий характер, поэтому люди нередко игнорируют эти симптомы. Как отмечает Франческа Маркетти, около 54% людей с диабетом страдают от синдрома сухого глаза.

Недостаток инсулина или резистентность к инсулину (признаки диабета) приводят к снижению выработки слёз. Высокий уровень глюкозы в крови при неконтролируемом диабете повреждает кровеносные сосуды и нервы, что может уменьшить приток крови к поверхности глаза, снизить выработку слёз и их способность прилипать к поверхности глаз.