Врач назвала ошибку, вызывающую раннюю смерть

Замедление кровотока, сгущение крови и повреждение стенки сосуда в результате воспаления - к любым тромбозам (достаточно опасному состоянию) приводит сочетание этих трех факторов. Есть также такое понятие, как блуждающий тромб. Кардиолог Анна Кореневич объяснила, что это такое и какова причина подобного состояния.

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Как пишет врач на канале в "Дзен", так называемый блуждающий, или флотирующий, тромб глубоких вен нижних конечностей предупреждает о том, что одна его часть прикреплена к стенке вены, а другая при этом свободно "плавает" в просвете сосуда.

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Опасно это тем, что тромб может оторваться и с током крови устремиться в легочную артерию.

А это чревато тяжелой сердечно-легочной недостаточностью и внезапной смертью, предупредила Анна Кореневич.

Состояние с блуждающим тромбом может быть вызвано варикозным расширением вен, длительным путешествием в неподвижном положении, обезвоживанием, курением, хроническими заболеваниями, лишним весом. А также - затяжным стрессом, подчеркнула кардиолог.

"Какой важный фактор, который вызывает воспаление в сосудах и сгущение крови и который мы всегда упускаем и ничего с ним не делаем? Это, конечно же, длительный хронический стресс, в результате чего наш организм бомбардирует гормон смерти - кортизол, вызывающий все эти опасные для жизни процессы в организме", - пишет врач.

И тут главная ошибка - игнорировать, пропускать стресс. Важно своевременно убрать его из жизни (например, с помощью современных психотехник сейчас это стало возможным сделать легко и быстро), добавила специалист.

Ранее Анна Кореневич предупредила, что избыток сахара может спровоцировать закупорку сосудов. Она объяснила: принято считать, что атеросклероз - это последствие большого количества жирного мяса в рационе. На самом же деле, главный враг - это сахар.