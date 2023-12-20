Какие реакции может вызвать пыльца хвойных деревьев

Врач-аллерголог Елена Гучапшева предупредила, что в канун Нового года, когда зачастую ёлку готовят к празднику, могут появиться насморк, слезотечение, отёчность. Но если нет температуры, то речь может идти не о простуде, а об аллергии на хвою.