Все беды от веса: какие смертельно опасные болезни вызывает ожирение
Ожирение способно вызывать тяжелые осложнения и заболевания — от диабета до онкологических проблем. Отсутствие своевременного лечения может привести к летальному исходу.
Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя смерть танцора Дмитрия Красилова, который скончался, по предварительным данным, от сердечного приступа. 29-летний артист, как известно, страдал от избыточного веса.
Ожирение — путь к болезням
По словам эксперта, нередко лишний вес становится причиной возникновения всевозможных недугов.
— У человека на фоне ожирения нередко возникают хронические заболевания. Например, гипертония, гиперхолестеринемия, болезни сердца, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические проблемы, подагра и артрит, — уточнила спикер.
Как заметила Соломатина, ожирение бывает разного типа. К примеру, первичное ожирение вызывает нездоровый образ жизни — неправильные пищевые привычки и низкая физическая активность.
В таком случае во время приема пищи человек не может отследить момент, когда он насыщается:
— Как правило, все эти нормы пищевого поведения возникают и развиваются в детском возрасте.
Также существуют стрессовые факторы, которые заставляют «заедать» проблемы.
— Чтобы снять психоэмоциональное напряжение, человек начинает поглощать пищу даже в тот момент, когда есть не хочет. Вследствие чего он перестает обращать внимание на перенасыщение организма, — предупредила медик.
Генетика решает все
Вторичное ожирение может возникать даже в тех случаях, когда человек питается правильно и занимается спортом, сказала Соломатина:
— Здесь решающую роль играет генетика. Если у кровных родственников есть предрасположенность, то и у конкретного человека это проявится.
Накопление жира и изменение формы тела может возникнуть при возрастных изменениях, вызывающих замедление обмена веществ. Среди прочих причин развития проблемы врач выделила эндокринные заболевания: заболевание щитовидки, диабет, нарушение обмена веществ и гормональные сбои.
Помимо этого, ожирение может возникнуть из-за приема некоторых препаратов — гормональных и кортикостероидных или антидепрессантов.
Психические заболевания, опухолевые процессы, поражения головного мозга — все это тоже может вызвать серьезные нарушения и изменения веса.
В связи с развитием недуга у человека могут возникать осложнения в виде всевозможных болезней.
— Среди таких осложнений можно выделить сердечную недостаточность, заболевание сердца и сосудов, развитие ишемической болезни сердца, инсульта, жировой дистрофии миокарда и гипертонии, — перечислила спикер.
К последствиям ожирения можно также отнести апноэ и дыхательную недостаточность, проблемы с внутренними органами: гастрит, цирроз и жировую дистрофию печени, желчнокаменную болезнь, образование язв в двенадцатиперстной кишке и желудке, а также развитие эрозии пищевода.
По словам спикера, не исключены также заболевания суставов, мышц и костей.
В заключение врач отметила, что лишний вес бьет в том числе и по мочеполовой системе: бесплодие, поликистоз яичников у женщин, снижение уровня тестостерона у мужчин. Отсутствие своевременного лечения упомянутых болезней и наличие ожирения могут привести к летальному исходу, добавила собеседник «ВМ».