Ожирение способно вызывать тяжелые осложнения и заболевания — от диабета до онкологических проблем. Отсутствие своевременного лечения может привести к летальному исходу.

Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя смерть танцора Дмитрия Красилова, который скончался, по предварительным данным, от сердечного приступа. 29-летний артист, как известно, страдал от избыточного веса.

Ожирение — путь к болезням

По словам эксперта, нередко лишний вес становится причиной возникновения всевозможных недугов.

— У человека на фоне ожирения нередко возникают хронические заболевания. Например, гипертония, гиперхолестеринемия, болезни сердца, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические проблемы, подагра и артрит, — уточнила спикер.

Как заметила Соломатина, ожирение бывает разного типа. К примеру, первичное ожирение вызывает нездоровый образ жизни — неправильные пищевые привычки и низкая физическая активность.

В таком случае во время приема пищи человек не может отследить момент, когда он насыщается:

— Как правило, все эти нормы пищевого поведения возникают и развиваются в детском возрасте.

Также существуют стрессовые факторы, которые заставляют «заедать» проблемы.

— Чтобы снять психоэмоциональное напряжение, человек начинает поглощать пищу даже в тот момент, когда есть не хочет. Вследствие чего он перестает обращать внимание на перенасыщение организма, — предупредила медик.

Генетика решает все

Вторичное ожирение может возникать даже в тех случаях, когда человек питается правильно и занимается спортом, сказала Соломатина:

— Здесь решающую роль играет генетика. Если у кровных родственников есть предрасположенность, то и у конкретного человека это проявится.

Накопление жира и изменение формы тела может возникнуть при возрастных изменениях, вызывающих замедление обмена веществ. Среди прочих причин развития проблемы врач выделила эндокринные заболевания: заболевание щитовидки, диабет, нарушение обмена веществ и гормональные сбои.

Помимо этого, ожирение может возникнуть из-за приема некоторых препаратов — гормональных и кортикостероидных или антидепрессантов.

Психические заболевания, опухолевые процессы, поражения головного мозга — все это тоже может вызвать серьезные нарушения и изменения веса.

В связи с развитием недуга у человека могут возникать осложнения в виде всевозможных болезней.

— Среди таких осложнений можно выделить сердечную недостаточность, заболевание сердца и сосудов, развитие ишемической болезни сердца, инсульта, жировой дистрофии миокарда и гипертонии, — перечислила спикер.

К последствиям ожирения можно также отнести апноэ и дыхательную недостаточность, проблемы с внутренними органами: гастрит, цирроз и жировую дистрофию печени, желчнокаменную болезнь, образование язв в двенадцатиперстной кишке и желудке, а также развитие эрозии пищевода.

По словам спикера, не исключены также заболевания суставов, мышц и костей.