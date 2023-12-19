Пять вещей, которые разрушают ваше сердце

Проблемы с сердцем могут оказаться фатальными для человека. Кардиолог Николь Харкин в TikTok рассказала, чего она избегает, чтобы сохранить своё сердце здоровым.

Николь Харкин, врач-кардиолог, назвала пять вещей, которые негативно влияют на состояние сердца. Это курение, боль в груди, употребление обработанного мяса, игнорирование семейного анамнеза сердечно-сосудистых заболеваний, плохой сон.

Imperial College London

Практически все сердечные приступы, которые доктор наблюдала, случались у курящих женщин. А когда человек попадает в больницу с болью в груди, то ему почти всегда становится намного хуже в течение нескольких часов.

Научно доказано, что употребление обработанного мяса (в том числе бекона, мясных деликатесов и т. п.) увеличивает вероятность развития болезней сердца в устойчивой линейной форме. Другими словами, это разрушает ваши артерии.

Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что плохой сон может повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Бессонница связана с высоким кровяным давлением и болезнями сердца.