Рассказываем, как избавиться от неприятных симптомов во время передвижения.

Синдромы укачивания (кинетозы или морская болезнь) — это патологическая реакция организма на непривычное движение из-за монотонных колебаний.

Причины и симптомы укачивания

Наиболее известными разновидностями кинетозов являются морская, автомобильная, вагонная, воздушная болезни, менее известными – верховой езды, космическая, а также болезнь лифта, качелей, аттракционов.

Примерно 30% взрослых и 60% детей подвержены этому. Проявление кинетоза усиливается из-за эмоционального напряжения, которое, в свою очередь, нарастает во время укачивания.

Укачивание происходит при интенсивном движении из-за чрезмерной стимуляции участков внутреннего уха, отвечающих за равновесие. Также причиной может стать противоречивая информация, которую головной мозг получает от сенсорных органов, приводящая к плохому самочувствию и соответствующим жалобам.

Задействуются:

рецепторы вестибулярного аппарата; проприорецепторы (мышц, связок, сухожилий) и механорецепторы кожи и внутренних органов; зрительные рецепторы; рецепторы слизистых и серозных оболочек органов брюшной полости.

Учитывая вышеизложенное, кинетозы можно условно разделить на четыре основные формы:

Неврологическая форма с ведущими симптомами в виде головокружения, нарушений координации, головной боли, чувства тяжести в голове, ощущений вялости, слабости, сонливости, расстройства сознания. Желудочно-кишечная форма с симптомами в виде тошноты, рвоты, снижения и отсутствия аппетита. Сердечно-сосудистая форма, которая является особо опасной для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как при кинетозе возможно нарушение ритма сердца от тахикардии и повышенного артериального давления (АД) до брадикардии (уменьшение частоты сердечных сокращений). Смешанная форма, при которой вышеуказанные патологические симптомы могут возникать в различных комбинациях.

В группе особого риска — женщины, особенно репродуктивного возраста, так как на протяжении всего времени происходит гормональная перестройка (менструальный цикл – особенно вторая фаза цикла, беременность).

Также к этой группе относятся дети до 16 лет, поскольку вестибулярный аппарат устанавливается к 12-16 годам. Поэтому до 60% детей страдают от укачивания в транспорте, а иногда и на качелях или других аттракционах.

Способы справиться с укачиванием

При проявлении неприятных ощущений необходимо:

Сфокусировать взгляд на неподвижном объекте — например, выбрать какую-то точку на горизонте. Устроиться поудобнее на сиденье — так, чтобы как можно меньше раскачиваться во время движения. Постараться не двигать головой и не делать резких движений. Желательно запастись специальной фиксирующей подушкой или воротником, занять удобную позу. Выпить простой или газированной воды, лучше прохладной.

Профилактика

Профилактические мероприятия при кинетозах: За сутки перед предполагаемой поездкой необходимо хорошо отдохнуть и выспаться. Сон должен быть не менее восьми часов. Нельзя переедать перед дорогой. Однако голод также может усилить проявления кинетозов. Перед дорогой не следует пить много жидкости. В день поездки следует избегать спиртного и ограничить курение. Заблаговременно позаботиться о приобретении билетов на места наименьшей амплитуды движения. Следует по возможности выбирать ночные рейсы, так как ночной полёт или ночное плавание, как правило, переносятся легче, чем дневные. Не следует смотреть в боковые стёкла и активно следить за мельканием предметов за окнами. В дороге необходимо избегать как перегревания, так и переохлаждения — температура в салоне транспортного средства должна быть максимально комфортной. Благоприятное влияние оказывает прослушивание лёгкой ненавязчивой и мелодичной музыки. Во время взлёта и посадки самолёта следует сосать карамель, так как сосательные движения способствуют уменьшению симптомов укачивания. Может помочь приём перебирания ногами в положении сидя — постукивание ногами по полу с пятки на носок. Данные движения сводят к минимуму несоответствия сигналов, поступающих от зрения и вестибулярного аппарата в мозг, и создают эффект ходьбы по земле.

Лечение

Для лечения кинетозов используются комплексные методы лечения — как медикаментозные, так и немедикаментозные.

К немедикаментозным относятся:

программы тренировки вестибулярной системы (активные – теннис, волейбол, плавание; и пассивные – качание на качелях и т. д.); научиться правильно дышать — дыхание должно быть глубоким и медленным, чтобы облегчить состояние кинетоза и улучшить работу вестибулярного аппарата; акупунктура. Давление на определённые точки может помочь подавить рвоту.

При медикаментозных методах проводятся назначения препаратов, улучшающих состояние пациента. Возможно применение специального пластыря или браслета, который является одним из наиболее популярных средств для борьбы с укачиванием. Использовать необходимо за несколько часов до путешествия.